Kırşehir'de Jandarma Operasyonu: Ruhsatsız Silahlar Ele Geçirildi
Kırşehir'de jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği iki ayrı operasyonda toplamda 4 av tüfeği, 5 tabanca ve 102 fişek ele geçirildi. Operasyonlar sırasında ruhsatsız silah bulunduran 4 kişi hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.
Kırşehir'de jandarma ekiplerinin 2 farklı operasyonunda 4 tüfek, 5 tabanca ve 102 fişek ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerce önleyici kolluk devriyesi kapsamında, denetim ve kontrol faaliyetleri yürütüldü.
Kaman'da M.G ve E.G'nin ikametlerinde yapılan arama tamamı ruhsatsız 4 av tüfeği, 3 tabanca, 4 tabanca şarjörü ve 92 fişek ele geçirildi.
Kent merkezi yakınlarında yapılan yol uygulamasında ise M.O.D. ve N.K'nin üst aramalardan ruhsatsız 2 tabanca, 2 şarjör ve 10 fişek yakalandı.
Ruhsatsız silahlar ve beraberindekileri muhafaza altına alan ekipler, şüpheli 4 şahıs hakkında adli ve idari işlem başlattı.
Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel