Haberler

Kırşehir'de Jandarma Operasyonu: Ruhsatsız Silahlar Ele Geçirildi

Kırşehir'de Jandarma Operasyonu: Ruhsatsız Silahlar Ele Geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırşehir'de jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği iki ayrı operasyonda toplamda 4 av tüfeği, 5 tabanca ve 102 fişek ele geçirildi. Operasyonlar sırasında ruhsatsız silah bulunduran 4 kişi hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Kırşehir'de jandarma ekiplerinin 2 farklı operasyonunda 4 tüfek, 5 tabanca ve 102 fişek ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerce önleyici kolluk devriyesi kapsamında, denetim ve kontrol faaliyetleri yürütüldü.

Kaman'da M.G ve E.G'nin ikametlerinde yapılan arama tamamı ruhsatsız 4 av tüfeği, 3 tabanca, 4 tabanca şarjörü ve 92 fişek ele geçirildi.

Kent merkezi yakınlarında yapılan yol uygulamasında ise M.O.D. ve N.K'nin üst aramalardan ruhsatsız 2 tabanca, 2 şarjör ve 10 fişek yakalandı.

Ruhsatsız silahlar ve beraberindekileri muhafaza altına alan ekipler, şüpheli 4 şahıs hakkında adli ve idari işlem başlattı.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel
Merkez Bankası faizi yüzde 39,5'e düşürdü

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Seda Sayan'ın unutamadığı Saadettin Saran anısı: Hülya'nın evinde gördüm...

Seda Sayan'ın unutamadığı Saran anısı: Hülya'nın evinde gördüm...
Acun Ilıcalı açıkladı: Survivor'a bir ünlü isim daha katıldı

Acun Ilıcalı Duyurdu: Survivor 2026'ya bir ünlü isim daha katıldı
Yenidoğan davasında tarihi duruşma başladı! Savcı Yavuz Engin'le ilk yüzleşmede gerginlik

Türkiye'nin kilitlendiği yüzleşme! Duruşmada gerginlik çıktı
Bir müze daha soyuldu! Yüzlerce altın ve gümüş para çalındı

Bir müze daha soyuldu! Yüzlerce altın ve gümüş para çalındı
Seda Sayan'ın unutamadığı Saadettin Saran anısı: Hülya'nın evinde gördüm...

Seda Sayan'ın unutamadığı Saran anısı: Hülya'nın evinde gördüm...
Survivor'ın yıldızı Nagihan Karadere'ye adeta nazar değdi: Şu halime bakın

Ünlü isme adeta nazar değdi! Son halini gören şaştı kaldı
Organik diye sattılar, içinden neler çıktı neler

Organik diye sattılar, içinden neler çıktı neler
Türkiye'nin konuştuğu seri katil! 5 kişiyi öldürüp nasıl dışarı çıktı?

Herkes aynı soruyu soruyor: 5 kişiyi öldürüp nasıl dışarı çıktı?
Arda Güler İspanyolları hayrete düşürdü

Arda İspanyolları hayrete düşürdü
Türk Bayrağı Gazze'de dalgalandı, Netanyahu sinirden köpürdü

Netanyahu'yu küplere bindiren fotoğraf! Bu sözler kriz çıkartır
İstanbul'da bir devrin sonu! Bunu yapan esnafın dükkanı kapatılacak

İstanbul'da bir devrin sonu! Bunu yapan esnafın dükkanı kapatılacak
Yörük kızı, Türk bayrağının halini gözyaşları içinde anlattı: Neden müdahale edilmiyor?

Türk bayrağının halini gözyaşları içinde anlattı
Okan Buruk'un eski eşi Nihan Akkuş'tan maç sonu bomba yorum: Bence uzaylı

Okan Buruk'un eski eşi Nihan Akkuş'tan maç sonu bomba yorum: Bence...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.