Haberler

Kırşehir'de Jandarma, Öğrencilere İnternet Güvenliği Eğitimi Verdi

Kırşehir'de Jandarma, Öğrencilere İnternet Güvenliği Eğitimi Verdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırşehir'de jandarma ekipleri, köy okullarındaki öğrencilere internet kullanımının tehlikeleri hakkında bilgi vererek, güvenli internet alışkanlıklarını öğretti.

Kırşehir'de jandarma ekipleri, köy okullarındaki öğrencilere internet kullanımı hakkında bilgi verdi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk sahasında bulunan merkeze bağlı 3 köyün okulunu ziyaret etti.

Ekipler, okul müdürleri ve öğretmenlerle görüşerek taleplerini dinledi.

Daha sonra öğrencilerle bir araya gelen ekipler, internet kullanımının tehlikeleri, bilinmeyen yabancı uygulamalara üye olunmaması, aile büyüklerinin bilgisi dışında herhangi bir siteye üyelik ve siteden alışveriş yapılmaması, aile bilgilerinin yabancı kişilerle paylaşılmaması konularında bilgi verdi.

Jandarma ekipleri, köy bağlantı yollarında öğrenci servislerine yönelik denetim de yaptı.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel
Erdoğan'dan MHP ve DEM Parti'ye teşekkür: Terör belası bitme noktasında

Meclis açılışına damga vurdu! Erdoğan'dan 2 partiye teşekkür
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'yi otostopla gezen genç kız tacize uğradı: Bunu başka bir ülkede yaşamadım

Otostopla gezen genç kız, Türkiye'deki olayın görüntülerini paylaştı
Kylian Mbappe'nin Arda Güler şaşkınlığı: İnanılmaz

Mbappe'nin Arda Güler şaşkınlığı: İnanılmaz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.