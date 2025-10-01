Kırşehir'de Jandarma, Öğrencilere İnternet Güvenliği Eğitimi Verdi

Kırşehir'de jandarma ekipleri, köy okullarındaki öğrencilere internet kullanımı hakkında bilgi verdi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk sahasında bulunan merkeze bağlı 3 köyün okulunu ziyaret etti.

Ekipler, okul müdürleri ve öğretmenlerle görüşerek taleplerini dinledi.

Daha sonra öğrencilerle bir araya gelen ekipler, internet kullanımının tehlikeleri, bilinmeyen yabancı uygulamalara üye olunmaması, aile büyüklerinin bilgisi dışında herhangi bir siteye üyelik ve siteden alışveriş yapılmaması, aile bilgilerinin yabancı kişilerle paylaşılmaması konularında bilgi verdi.

Jandarma ekipleri, köy bağlantı yollarında öğrenci servislerine yönelik denetim de yaptı.