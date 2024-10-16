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Kırşehir'de Jandarma, Kadın Esnafı Bilgilendirdi

Kırşehir'de Jandarma, Kadın Esnafı Bilgilendirdi
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Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kaman pazar yerinde kadın esnafa Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) ile Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirme yaptı. Jandarma, şiddete maruz kalanların güvenliğini sağlamak için gerekli bilgileri paylaşarak kadınlara uygulamanın kullanımı konusunda eğitim verdi.

Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, pazar yerinde tezgah açan kadın esnafı bilgilendirdi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, jandarma ekipleri, Kaman'da pazar yerinde satış yapan kadın esnafı ziyaret etti.

Kadın esnafa Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) ile Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgi veren jandarma personeli, şiddete maruz kalanların ve ihtimali bulunanların güvenlik güçlerine ulaşmalarını istedi.

KADES programı hakkında kadınları bilgilendiren personel, uygulamanın telefonlara indirilerek doğru kullanımı konusunda da eğitim verdi.

Öte yandan çocuklara da jandarma mesleği hakkında tanıtım ve bilgilendirme faaliyetini içeren broşür ve boyama kitabı hediye edildi.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel

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