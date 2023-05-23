Kırşehir'de jandarma ekipleri sürücüleri bilgilendirdi

Kırşehir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, kent genelinde çalışmalarını sürdürüyor.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, 2021-2023 Trafik Güvenliği Eylem Planı kapsamında paydaş kurumlarla karayolundaki sürücüler bilgilendirildi.

Uygulama noktalarında durdurulan sürücülere ve yolculara "Bu Yolda Sana Çok Güveniyoruz" kampanyası hakkında bilgiler verildi. Vatandaşların farkındalığını artırmak amacıyla da sürücü ve yolculara çiçek takdim edildi.

Boztepe ve Mucur İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ise sorumluluk bölgelerinde yer alan Seyfe Gölü civarında kontrollerini sürdürdü.

Yaz döneminde sayılarının artması beklenen flamingo kuşlarının Seyfe Gölü'nde daha rahat konaklamaları amacıyla, devriye faaliyetlerinin devam edeceği belirtildi.