Kırşehir'de Jandarma Ekipleri Muhtarlarla Toplandı
Kırşehir'de jandarma ekipleri, 44 köy ve mahalle muhtarı ile asayiş ve huzur konularını görüşmek üzere bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda hırsızlık, dolandırıcılık, düğünlerde silahla ateş etme ve kadına yönelik şiddet konuları ele alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Mucur Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen toplantıda, asayiş ve huzur konuları görüşüldü.
Özellikle hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarına karşı alınacak tedbirler, düğünlerde silahla ateş etme, aile içi ve kadına yönelik şiddet konularında bilgilendirme yapıldı.
Toplantıda, birlikte yapılabilecek çalışmalar da değerlendirdi.
Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel