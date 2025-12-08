Kırşehir'de izinsiz kazı yapan zanlı suçüstü yakalandı
Kırşehir'de kırsal alanda izinsiz kazı yapan Ü.E. isimli şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Olay yerinde yeraltı jeneratörü, delici ve kırıcı makineler ile diğer malzemeler ele geçirildi.
Kırşehir'de kırsal alanda izinsiz kazı yapan şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Çuğun Jandarma Karakolu ekipleri, kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Merkeze bağlı Özbağ beldesi kırsalında arama yapan ekipler, Ü.E'yü suçüstü yakaladı.
Yapılan aramada, yeraltı jeneratörü, delici ve kırıcı makine, elektrik kabloları ile çeşitli malzemeler ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel