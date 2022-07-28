Kırşehir'de itfaiye personeline uygulamalı ileri düzey kurtarma eğitimi verildi - Haberler

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Kırşehir'de itfaiye personeline uygulamalı ileri düzey kurtarma eğitimi verildi

Kırşehir'de itfaiye personeline uygulamalı ileri düzey kurtarma eğitimi verildi

Kırşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü bünyesindeki stajyerler ile personele, uygulamalı ileri düzey kurtarma eğitimi verildi.

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Kırşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü bünyesindeki stajyerler ile personele, uygulamalı ileri düzey kurtarma eğitimi verildi.

İtfaiye müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kurtarma eğitimi kurumun Kındam Mahallesi'ndeki binasında gerçekleştirildi.

Temel kurtarma eğitiminde güvenli çalışma esasları, sedye ile yaralı taşıma teknikleri hakkında bilgi verildi.

Gerçekleştirilen tatbikatta ise mahsur kalan kişinin bulunduğu yerden kurtarılması ve taşınması canlandırıldı.

AA / Abdullah Yıldız - Güncel

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