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Kırşehir'de istihdama yönelik çalışmalar değerlendirildi

AA - Abdullah Yıldız - Güncel
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Kırşehir'de istihdama yönelik çalışmalar değerlendirildi

Kırşehir'de, istihdamın artırılması ve işsizliğin azaltılması için yapılan çalışmalar değerlendirildi.

Kırşehir'de, istihdamın artırılması ve işsizliğin azaltılması için yapılan çalışmalar değerlendirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Kırşehir İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 2022 Yılı 3. Olağan Toplantısı, Vali Hüdayar Mete Buhara başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantının açılışında konuşan Vali Buhara, "Toplantıda ilimizde istihdamı arttırmak ve işsizliği azaltmak amacıyla alınacak tedbirler görüşülecek. Kırşehirimizin istihdam imkanlarını arttırmak için gerekli çalışmalara durmadan devam edeceğiz. Bu mücadelede hep birlikte olacağız." ifadelerini kullandı.

Toplantıda, kurul üyesi kurumların temsilcilerinin yaptığı çalışmalar da görüşüldü.

AA / Abdullah Yıldız - Güncel

Mete Buhara Kırşehir Güncel Haberler

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