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Kırşehir'de İsrail'in Saldırıları Protesto Edildi

Kırşehir'de İsrail'in Saldırıları Protesto Edildi
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Cuma namazının ardından Kırşehir'de toplanan grup, İsrail'in Filistin ve Lübnan'a yönelik saldırılarını protesto etti ve uluslararası hukuka aykırı davranan siyonizme karşı somut adımlar atılmadığını ifade etti.

İsrail'in Filistin ve Lübnan'a yönelik saldırıları Kırşehir'de protesto edildi.

Cuma namazının ardından Kapucu Camisi önünde toplanan grup, Türk ve Filistin bayrağı ile "Vicdanının sesini duy, harekete geç" yazılı pankart açtı.

Grup adına açıklama yapan Saadet Partisi Kırşehir Gençlik Kolları Başkanı Muhammet Teoman Şimşek, savaş suçu işleyen, uluslararası tüm hukuk kurallarını yok sayan siyonizme karşı somut adımlar atılmadığını söyledi.

İsrail'in hedefinde tüm bölge olduğunu ve Filistin'in ardından şimdi Lübnan'a saldırdığını vurgulayan Şimşek, "Filistin bizim vicdanımız, onurumuzdur, insanlık davamızdır. Filistin insanlığın, umudun ve vicdanın kalesidir. Biz Allah'ın izniyle bu kalenin burçlarına zafer bayraklarını asacağız. 'Nehirden denize özgür Filistin' hakikatinden asla vazgeçmeyeceğiz. Biliyoruz ki zafer inananlarındır, mazlumlar ve insanlıktan yana olanlarındır. Emperyalizm ve siyonizme geçit vermeyeceğiz. Buradan insani değerleri ve vicdanı olan herkese sesleniyoruz, vicdanın sesini duyun ve harekete geçin, göreceksiniz ki zafer bizlerin olacaktır." diye konuştu.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel

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