Kırşehir'de İşçi Servisiyle Zincirleme Trafik Kazası: 2 Ölü, 15 Yaralı
Kırşehir-Kaman kara yolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında, işçi servisinin karıştığı kazada 2 kişi yaşamını yitirirken, 15 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere sevk ediliyor.
Kırşehir'de işçi servisinin karıştığı zincirleme trafik kazasında, ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kırşehir- Kaman kara yolu Karakurt köyü yakınlarında sera işçilerini taşıyan servis ile 2 otomobil çarpıştı.
Kazada, ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Kırşehir'deki hastanelere sevk ediliyor.
Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel