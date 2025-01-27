Kırşehir'de İnsan Kaçakçılığı Operasyonu: 11 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Kırşehir'de polis ekiplerince durdurulan tırın dorsesinde, yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 11 düzensiz göçmen yakalandı, insan kaçakçılığı iddiasıyla 1 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele Hudut Kapıları ve İstihbarat Şube Müdürlüklerine bağlı ekipler, Kırşehir-Kırıkkale kara yolu uygulama noktasında şüphe üzerine bir tırı durdurdu.

Şanlıurfa'dan İstanbul'a giden tırın dorsesindeki 11 Afganistan uyruklu düzensiz göçmenin ülkeye İran - Van sınırından yasa dışı yollarla girdiğini belirleyen ekipler, sürücü E.T'yi insan kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.T, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Düzensiz göçmenler ise Kırşehir İl Göç İdaresi Müdürlüğünde yapılan işlemlerin ardından sınır dışı edildi.