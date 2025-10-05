Kırşehir'de İki Kişiyi Öldüren Haydar Dağ, Cezaevinde Kalp Krizi Geçirerek Hayatını Kaybetti

KIRŞEHİR'DE dayısı Refik (63) ve yengesi Emine Kaygısız'ı (62), evlerinde tabancayla öldüren Haydar Dağ, cezaevinde kalp krizi geçirip, yaşamını yitirdi.

Olay, 17 Eylül günü saat 21.00 sıralarında Akçakent ilçesi Yaylaözü köyünde meydana geldi. Refik Kaygısız bahçesinde bulunan otları yakarken alevlerin komşusu ve aynı zamanda yeğeni olan Haydar Dağ'ın ağaçlarına sıçraması üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Haydar Dağ evde bulunan tabancayı yanına alarak dayısı Refik ile eşi Emine Kaygısız'a ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği çift hayatını kaybetti. Jandarma kaçan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda şüpheli Kırıkkale'de adresine düzenlenen operasyonda yakalandı. Kırşehir'e getirilen Dağ, İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

CEZAEVİNDE KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Haydar Dağ geçen hafta tutuklu bulunduğu cezaevinde kalp krizi geçirince Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Bir haftalık yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Dağ doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Haydar Dağ'ın cenazesi Kırıkkale de öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.