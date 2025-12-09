Haberler

Kırşehir'de firari 2 hükümlü yakalandı

Kırşehir'de firari 2 hükümlü yakalandı
Kırşehir'de İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen çalışmalar sonucu, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki firari yakalandı. M.A. ve M.K., jandarma ekipleri tarafından teknik ve fiziki takip sonunda ele geçirildi.

Kırşehir'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari yakaladı.

İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Akpınar ve Çiçekdağı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firarilerin yakalanması çalışma yaptı.

Ekipler, teknik ve fiziki takip sonucu Akpınar ilçe merkezine yakın bir ikamette saklanan ve hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A. ile 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olan M.K'yi Çiçekdağı'nda bir ikamette yakaladı.

Hükümlüler, jandarmadaki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.




