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Kırşehir'de İhtiyaç Sahiplerine Sosyal Market Açıldı

Kırşehir'de İhtiyaç Sahiplerine Sosyal Market Açıldı
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Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığının açtığı sosyal market, denetimli serbestlik tedbiri devam eden yükümlüler ve aileleri için temel ihtiyaç malzemeleri sağlamayı hedefliyor. Vali Demiryürek, projenin sosyal sorumluluk açısından önemine vurgu yaptı.

Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığınca kentteki ihtiyaç sahibi denetimli serbestlik tedbiri devam eden yükümlüler ve aileleri için sosyal market açıldı.

Kırşehir Adliyesi Denetimli Serbestlik Müdürlüğü birimi içinde oluşturulan sosyal markette, ihtiyaç sahibi yükümlüler ve aileleri, kendileri için belirlenen saatte temel ihtiyaca yönelik malzemelere ulaşabilecek.

Açılış programında konuşan Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, projenin önemli ve güzel bir sosyal sorumluluk çalışması olduğunu söyledi.

Sosyal marketin denetimli serbestlik tedbiri devam eden yükümlülere, ailelerine ve özellikle çocuklarına giyim ürünleri başta olmak üzere destek olmayı hedefleyen bir proje olduğunu belirten Demiryürek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Kırşehir Cumhuriyet Başsavcısı Oğuz Şükrü Ener ise Denetimli Serbestlik Müdürlüğü koordinesinde projeyi hayata geçirdiklerini anlatarak, "Ceza infaz kurumlarında cezasını çekip toplum içerisine tekrar dönen vatandaşlarımızın, yaşaması muhtemel sıkıntıları bertaraf etmeye yardımcı olmak amacıyla yapılan projede emek veren herkese teşekkür ediyoruz. Ceza infaz kurumundan çıkan vatandaşlarımızın kendi düzenlerini kurana kadar geçecek sürede temel ihtiyaçlarını gidermesi hususunda yardımcı olmayı amaçlıyoruz. Bu süreçte yapılacak yardımlarla, sosyalleşme ve topluma uyum sağlama sürecini daha hızlı geçirmeyi ve yükümlülerimizi suça tekrar bulaşmaktan uzak tutmayı hedefliyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından sosyal marketin açılışı yapıldı. Başsavcı Ener, Vali Demiryürek ve protokol üyelerine, destek sağlanacak ürünler ve çalışma süreci hakkında bilgi verdi.

Açılışa, Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Yusuf Peker, savcı ve hakimler, ceza infaz kurumlarının müdürleri, daire amirleri ve adliye personeli katıldı.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel
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