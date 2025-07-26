Kırşehir'de Huzur Uygulaması Yapıldı

Kırşehir'de Huzur Uygulaması Yapıldı
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Kırşehir'de polis ekipleri, asayiş olaylarını önlemek ve vatandaşların huzurunu sağlamak amacıyla denetim uyguladı. Yapılan huzur uygulamasında 284 kişinin sorgulandığı ve kurallara uymayanlara cezai işlem uygulandığı belirtildi.

Kırşehir'de polis ekiplerince kent merkezinde huzur uygulaması gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde asayiş olaylarının önlenmesi ve vatandaşların huzuru için denetim yaptı.

Terme, Ankara, Atatürk ve Lise caddelerinde gerçekleştirilen denetimlerde, Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapıldı.

Uygulamada durdurulan araçlarda arama yapılırken, sürücü ve yolcuların kontrolleri gerçekleştirildi.

Toplam 284 kişinin sorgulandığı denetimlerde, kurallara uymayanlara cezai işlem uygulandı.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel
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