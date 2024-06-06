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Kırşehir'de Horoz Dövüştürme Operasyonu: 36 Şüpheli Yakalandı

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Kırşehir'de bir depoda horoz dövüştürülmesine ilişkin yapılan ihbar üzerine gerçekleştirilen operasyonda, 36 şüpheli yakalandı. Depoda yapılan aramada, dövüşte kullanılan horozlar ve ekipmanlar ele geçirildi. Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kırşehir'de bir depoda oluşturulan ringde horoz dövüştürülmesine ilişkin yakalanan 36 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki bir iş yerinin deposunda horoz dövüştürüldüğü ihbarı üzerine harekete geçti.

Söz konusu depoya düzenlenen operasyonda, dövüşü organize eden İ.A.K. ile 35 şüpheli yakalandı.

Horozların dövüştürüldüğü etrafı çevrili ring, seyredenlerin oturması için hazırlanmış 3 tribün, horozların tartıldığı baskül ve kafes ele geçirilen depoda, dövüşte kullanılan 4'ü yaralı 15 horoza el konuldu.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldığı belirtildi.

El konulan 15 horoz, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Kırşehir Hayvan Hakları Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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