Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Kırşehir'de hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Kırşehir'de hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Güncel Haberler

Kırşehir'de farklı mahallelerde iş yeri ve ikametlerden hırsızlık yaptığı öne sürülen zanlı tutuklandı.

Kırşehir'de farklı mahallelerde iş yeri ve ikametlerden hırsızlık yaptığı öne sürülen zanlı tutuklandı.

Yenice Mahallesi'nde 2 ikametten, Kuşdilli Mahallesi'nden de bir iş yerinden aynı gün hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri çalışma başlattı.

Evlerden musluk, batarya başlıkları, su saati, şofben, doğal gaz boruları ile iş yerinin tuvaletinden musluk, lavabo ve aynaları çalan şüphelinin, bölgedeki güvenlik kamera görüntülerinden Z.B. olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından yılbaşından bugüne kadar çeşitli suçlardan aranan 151 şüphelinin yakalanarak tutuklandığı bildirildi.

Kırşehir Seçim Sonuçları
Kırşehir Yerel Seçim Sonuçları 2019
Kırşehir Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Kırşehir Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title