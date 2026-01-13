Haberler

Kırşehir'de evlerinde ruhtasız tüfekle yakalanan 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Kırşehir'de evlerinde ruhtasız tüfekle yakalanan 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırşehir'de bir firmanın deposundaki hırsızlık olayı ile bağlantılı olarak 2 şüpheli gözaltına alındı. İkametlerinde ruhsatsız tüfek ve şarjör ele geçirilen zanlılar tutuklandı.

Kırşehir'de ikametlerinde ruhsatsız tüfek ve şarjör ele geçirilen 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent merkezindeki bir firmanın deposunda meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili çalışma yürüttü.

Yapılan araştırmada olayı gerçekleştirdikleri belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı, ikametlerinde yapılan aramada ise 1 ruhsatsız tüfek ve şarjör ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar A.K. ve K.G, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel
Adliyede kan aktı! Savcı, kadın hakimi silahla vurdu

Adliyede kan aktı! Savcı, kadın hakimi silahla vurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hakan Çalhanoğlu'ndan kötü haber

Hakan'dan kötü haber
Tedesco, Fenerbahçelilerin yüzünü güldüren haberi verdi: İmkanı yok

Tedesco, Fenerbahçelilerin yüzünü güldüren haberi verdi: İmkanı yok
Böylesi görülmedi! Yük gemisinde 10 ton uyuşturucu ele geçirildi

Tarihte böylesi görülmedi! Gemiye çıkan polis gözlerine inanamadı
Güle güle En-Nesyri! İşte yeni adresi

Güle güle En-Nesyri! İşte yeni adresi
Hakan Çalhanoğlu'ndan kötü haber

Hakan'dan kötü haber
Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Yıldız isim takımdan gidiyor

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Yıldız isim bavulları topladı gidiyor
Savcının vurduğu hakimi, hükümlü çaycı kurtardı

Adliyede anbean yaşananlar! Savcının vurduğu kadın hakimi o kurtarmış