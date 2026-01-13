Kırşehir'de evlerinde ruhtasız tüfekle yakalanan 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı
Kırşehir'de bir firmanın deposundaki hırsızlık olayı ile bağlantılı olarak 2 şüpheli gözaltına alındı. İkametlerinde ruhsatsız tüfek ve şarjör ele geçirilen zanlılar tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent merkezindeki bir firmanın deposunda meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili çalışma yürüttü.
Yapılan araştırmada olayı gerçekleştirdikleri belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı, ikametlerinde yapılan aramada ise 1 ruhsatsız tüfek ve şarjör ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar A.K. ve K.G, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
