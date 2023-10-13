Kırşehir'de Hırsızlık Operasyonu: Değerli Eşyalar Toprağa Gömülmüş

Kırşehir'de, piyasa değeri yaklaşık 3 milyon lira olan ziynet eşyası ve dövizi polisten saklamaya çalışan iki hırsız; bulunmaması için değerli eşyaları toprağa gömdü. Operasyon düzenleyen Kırşehir emniyeti, şüphelileri yakalayarak toprağa gömülü altın ve dövizleri buldu.

Edinilen bilgiye göre, Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince, şehirde meydana gelen kasa hırsızlığı ile ilgili yürütülen planlı çalışmalarda 2 şüpheli şahıs tespit edildi. Şüphelilerin ele geçirilmesine yönelik yürütülen fiziki ve teknik çalışmalar neticesinde; şahısların çaldıkları malzemeleri Kaman ilçesine bağlı Çağırkan köyünde bir adres götürdükleri güvenlik kameralarınca tespit edildi. Cumhuriyet savcısının talimatı sonrasında polis tarafından belirlenen adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 3 milyon lira olan çok sayıda döviz, burma bilezik, gram altın, yarım altın ve çeyrek altın ile farklı cinste ziynet eşyası, kehribar taşı teşbihler, kıymetli metal ve taş eşya bahçede toprağa gömülü şekilde bulundu. Kasada bulunan diğer eşyalar ise şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ele geçirildi.

Eşyaların muhafaza edildiği çelik kasa ise boş bir arsada alt kısmından parçalanmış şekilde bulundu. İşlemleri tamamlanan şüpheliler M.B. ve N.B., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Kırşehir E-Tipi cezaevine gönderildi. - KIRŞEHİR