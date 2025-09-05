Kırşehir'de Hırdavatçı Dükkanında Yangın: İşletme Sahibi Yaralandı

KIRŞEHİR'de tarihi Uzun Çarşı'da bulunan bir hırdavatçı dükkanında çıkan yangında işletme sahibi H. Y. yaralandı.

Yangın, saat 21.00 sıralarında merkeze bağlı tarihi Uzun Çarşı'da meydana geldi. İddiaya göre H.Y.'ye ait olduğu öğrenilen hırdavat dükkanında boya ve tinerin tutuşmasıyla çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek üst kattaki eğlence mekanının çatısını kapladı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İş yerinde patlamalar meydana gelirken vatandaşlar, kısa süreli panik yaşadı. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik söndürme çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı. Yangına müdahale etmek isteyen işletme sahibi H.Y.'nin ise elinde yanıklar oluştu. H.Y., olay yerine gelen ambulansta tedavi edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.