Kırşehir'de Hekimsen ve Hekim Birliği üyeleri iş bırakma eylemi başlattı - Haberler

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Kırşehir'de Hekimsen ve Hekim Birliği üyeleri iş bırakma eylemi başlattı

AA - Abdullah Yıldız - Güncel
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Kırşehir'de Hekimsen ve Hekim Birliği üyeleri iş bırakma eylemi başlattı

Kırşehir'de, Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları Kamu Sağlık Sosyal Hizmetler Sendikası (Hekimsen) ile Hekim ve Sağlık Çalışanları Birliği Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Hekim Birliği) üyelerinin iş bırakma eylemi başlattığı bildirildi.

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları Kamu Sağlık Sosyal Hizmetler Sendikası (Hekimsen) ile Hekim ve Sağlık Çalışanları Birliği Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Hekim Birliği) üyelerinin iş bırakma eylemi başlattığı bildirildi.

Hekimsen ve Hekim Birliği üyeleri, Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde bir araya geldi.

Topluluk adına basın açıklaması yapan Hekimsen Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Temsilcisi Dr. Öğr. Üyesi Erol Erşekerci, doktorların savaşta, salgında, depremde, selde, yangında "önce hastam" diyerek, fedakarlıklarla, hayatını bu mesleğe adayanlar olduğunu belirtti.

Hekimlerin hakarete, şiddete maruz kaldığını ve canlarına kastedildiğini savunan Erşekerci, 14 Mart'ta bayram yapmadıklarını, bugünden itibaren 3 gün süreyle sağlık kurumlarında iş bıraktıklarını aktardı.

Hekim Birliği'nden Dr. Öğr. Üyesi Erdal Ünlü de insana yakışır çalışma koşulları ve halkın hak ettiği sağlık hizmetleri için yan yana mücadele ettiklerini dile getirdi.

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AA / Abdullah Yıldız - Güncel

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kırşehir, Kamu, Güncel, Haberler

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