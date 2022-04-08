Kırşehir'de Hasan'ı arama çalışmaları sürüyor

KIRŞEHİR (DHA) - KIRŞEHİR'de, kayıp başvurusu yapıldıktan 3 gün sonra cansız bedeni kıyıya vuran Şeyma Demir'in (18) erkek arkadaşı Hasan Aydoğan (21), 15 gündür bulunamadı. Baba Sedat Aydoğan, "Oğlum halen bulunamadı. Ancak bizi 'bulundu' diye asılsız haberlerle lütfen oyalamayın" dedi.

Olay, 25 Mart günü saat 16.00 sıralarında Bağbaşı Mahallesi Ağbayır mevkisinde meydana geldi. Özel şirkette çalışan Hasan Aydoğan ve Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu'nda Yaşlı Bakım Bölümü öğrencisi kız arkadaşı Şeyma Demir, 40 BB 601 plakalı otomobilde otururlarken yanlarına Kırşehir Belediyesi'nde 8 yıldır güvenlik görevlisi olarak çalışan Şefik Ekici ve Sami Aydoğan geldi. Ellerindeki kelepçelerle kendilerini polis olarak tanıtan güvenlik görevlileri, Şeyma Demir ve Hasan Aydoğan'dan araçtan çıkmalarını istedi. Hasan ve Şeyma araçtan indikten sonra duruma tepki gösterdi. Bunun üzerine güvenlik görevlisi 2 kişi, Aydoğan ve Demir'in ellerini ters kelepçeleyerek otomobillerine bindirdi. Ardından bölgeden yaklaşık 50 kilometre uzaklaşarak, Kortulu köyü yakınlarındaki Kızılırmak Nehri'ne geldi. Burada Hasan Aydoğan ve Şeyma Demir'i öldüren şüpheliler, cesetlerine de nehre attı. Ardından otomobili temizleyen cinayet şüphelileri köyden uzaklaştı.

Hasan Aydoğan'ın eniştesi Ali Özcan ise, "Devletimiz elinden gelen her şeyi yapıyor. Ama herhangi bir sonuca erişemedik. Onlar da erişmek için elinden geleni yaparken yalan yanlış haberlerle lütfen bizleri oyalamayın. Bizi arayıp, yok Hasan bulundu, yok ayağı bulundu, kolu bulundu diyerek bizim acımızı daha da yükseltmeyin. Biz zaten kendi derdimizdeyiz. Böyle yalan haberler yapmayın. Biz çocuğumuzu bulamadık" ifadelerini kullandı.