Kırşehir'de Hamile Kadın Ölü Bulundu
Kırşehir'de 9 aylık hamile H.A, eşinin evde bulduğu kanlar içindeki halde hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Kırşehir'de 9 aylık hamile kadın evinde ölü bulundu.
Ahi Evran Mahallesi 33. Sokak'ta bir apartmanda yaşayan piyade astsubay M.A. (27), odaya girdiğinde hamile olan eşi H.A'nın (26) kanlar içinde yerde yattığını gördü.
M.A, 112 Acil Sağlık ekiplerine bilgi verdi. 9 aylık hamile H.A, sağlık ekiplerince Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Ameliyata alınan H.A'nın bebeği sezaryen ile kurtarıldı, anne müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Piyade astsubay M.A'nın Iğdır'da görevli olduğu, yıllık izinle Kırşehir'e geldiği öğrenildi.