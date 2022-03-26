Halk ozanı Neşet Ertaş'ı anma etkinlikleri yıl boyu sürecek

Kırşehir'de, "Bozkırın Tezenesi" Neşet Ertaş'ın ölümünün 10. yılı nedeniyle yapılacak anma etkinlikleri yıl boyuna yayılacak.

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, bozlak ustasının oğlu Hüseyin Ertaş ve ilgili kurumların temsilcileri, Neşet Ertaş Kültür Merkezi'nde bir araya geldi.

Neşet Ertaş'ın ölümünün 10. yılında, anma etkinlikleri kapsamında yapılacak çalışmalar ve uygulanacak projelerin değerlendirildiği toplantıda fikir alışverişinde bulunuldu.

Hüseyin Ertaş, gazetecilere, babası Neşet Ertaş'ı anma etkinliklerinin görüşülmesi amacıyla Kırşehir'e geldiğini belirterek, "Bu sene Kırşehir'e erken geldik. Babamızla ilgili etkinliklerin bütün seneye yayılarak yapılmasına bizim de katkımız olsun istedik. Valiliğimiz, belediyemizle ilişki halinde babamıza yakışır şekilde bir şeyler yapmaya çalışacağız. Gelen bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız." dedi.

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu da Neşet Ertaş ile ilgili yapmayı planladıkları anma etkinlikleri konusunda her zaman ailesiyle irtibat halinde olduklarını ifade etti.

Yıl boyuna yayılacak farklı etkinlikler ve projeler hedeflediklerini vurgulayan Ekicioğlu, şunları kaydetti:

"Usta'yı yılda bir kez değil, sürekli etkinliklerle anmayı hedefliyoruz. Bunu nasıl yapacağımız konusunda ailesiyle de fikir alışverişinde bulunuyoruz. Neşet Ertaş'ın hayatı ve sanatıyla ilgili doğru bilgileri ve mesajlarını Kırşehir'den vermek istiyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Valiliğimizin bu konunun içine dahil olacağına inanıyoruz. Neşet Ertaş'ı dünyanın dört bir yanında anıyorlar ancak Abdal kültürü Kırşehir'in özeli ve ana çıkış noktalarından biri. Neşet Ertaş'ın ailesiyle ve çocuklarıyla paylaştığımız bazı projeler var. Bunlar hayata geçtikçe bu kültürün yaşaması için doğru adımlar atacağımıza inanıyoruz. Bağbaşı Mahallesi'nde ve Neşet Ertaş Kültür Merkezi'nde altyapısını oluşturuyoruz. Olgunlaştıkça bu projeleri kamuoyu ile paylaşacağız."