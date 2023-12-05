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Kırşehir'de Güvercin Hırsızlığı Yapan Şüpheliler Yakalandı

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Kırşehir'de 3 mahalledeki kümeslerden yaklaşık 100 güvercin çalan 2 şüpheli polis tarafından yakalandı. Şüpheliler suçlarını itiraf etti ve adliyeye sevk edildi.

KIRŞEHİR'de, 3 mahallede kümeslerden yaklaşık 100 güvercin çaldıkları belirlenen 2 şüpheli, polis tarafından yakalandı. Suçlarını itiraf eden şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Bahçelievler, Nasuhdede ve Kervansaray mahallelerindeki kümeslerden farklı günlerde yaklaşık 100 güvercinin çalındığı bilgisini alan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin S.T. ve R.T.D. olduğunu belirledi. Şüpheliler, adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan S.T. ve R.T.D., emniyetteki ifadelerinde, güvercinleri çaldıklarını ve evlerinin kömürlüğünde sakladıklarını itiraf etti. S.T. ve R.T.D., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Güvercinler ise sahiplerine teslim edildi. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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