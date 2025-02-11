Kırşehir'de Güvenli Eğitim Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

Kırşehir'de 2024-2025 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi için alınan tedbirlerin görüşüldüğü toplantı yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Konferans salonunda düzenlenen "Güvenli Eğitim Değerlendirme" toplantısına Vali Murat Sefa Demiryürek, Vali Yardımcısı Alper Balcı, kurum müdürleri, okul müdürleri, servis temsilcileri ve okul aile birliği başkanları katıldı.

Toplantıda konuşan Vali Demiryürek, okullar ve çevresi ile öğrencilerin güvenliği ve huzuru için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Toplantıda, güvenli eğitim için kurumların çalışmalarını gözden geçirerek, 2024-2025 eğitim öğretim yılının ikinci yarısında aldıkları tedbirleri değerlendirdiklerini belirten Demiryürek, "Ülkemizin geleceği çocuklarımızın eğitimlerini huzur ve güven içerisinde tamamlamaları adına gereken önlemleri almaya devam edeceğiz. Bu vesileyle, tüm eğitim camiamıza ve öğrencilerimize başarılı bir dönem diliyorum." ifadelerini kullandı.