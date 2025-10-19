Kırşehir'de Gümrük Kaçağı Otomobil Ele Geçirildi

Kırşehir'de düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı otomobil ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Mucur İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Türkiye'de satışı bulunmayan bir otomobile plaka takarak ilçede satmak için müşteri arandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Jandarma ekiplerince Mucur'da düzenlenen operasyonda, otomobil bir tır dorsesine ait plakayla ele geçirildi.

Olayla ilgili 4 zanlı gözaltına alındı.

Kaçak araç gümrük işlemleri ve idari para cezası uygulanmak üzere Kırşehir Gümrük Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Öte yandan, yapılan araştırmada söz konusu aracın 2023 yılında Fransa'dan Türkiye'ye getirildiği, aracın ilk olarak Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde bir süre kullanıldığı, ardından Mucur ilçesinde bir kişiye borcu karşılığında satıldığı tespit edildi.