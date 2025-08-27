Kırşehir'de Gıda Denetimleri: 46 İşletmeye 2.3 Milyon Lira Ceza

Kırşehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yılın ilk 7 ayında yaptıkları gıda denetimlerinde uygunsuzluk bulunan 46 iş yerine toplam 2 milyon 359 bin 317 lira cezai işlem uyguladı.

Ekipler, bu yılın ocak-temmuz döneminde kent merkezi ile ilçelerde, gıda ürünlerinin üretimi, paketlenmesi, satışı ve toplu tüketim yapılan yerlere yönelik denetimler gerçekleştirdi.

45 kişilik ekip tarafından 1570 iş yerinde yapılan denetimlerde, hijyen kontrolleri yapıldı.

İşletmelerden mevzuata uygunluğu kontrol etmek amacıyla numune alındı. Analiz sonuçları ve denetimlerde tespit edilen uygunsuzluklar nedeniyle 46 işletmeye 2 milyon 359 bin 317 lira idari para cezası uygulandı.

Denetimlerde gıda güvenirliği ile gıda kayıp ve israfının azaltılması konularında bilgilendirme de yapıldı.

Ekipler, vatandaşların maruz kaldıkları veya satın aldıkları gıdalarla ilgili şikayetlerini iletmeleri için "Alo 174 Gıda Hattı"nı arayarak ihbarda bulunmalarını istedi.