Kırşehir'de 'Gençlik ve Güvenli Gelecek' Projesi ile 4 Bin 441 Öğrenciye Bilgilendirme

Kırşehir'de 'Gençlik ve Güvenli Gelecek' Projesi ile 4 Bin 441 Öğrenciye Bilgilendirme
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü, 'Gençlik ve Güvenli Gelecek' projesi kapsamında 4 bin 441 öğrenciye terörle mücadele, milli birlik ve radikalleşme konularında bilgilendirme yaptı.

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "Gençlik ve Güvenli Gelecek" projesi kapsamında 4 bin 441 öğrenciye bilgilendirme yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünün "Gençlik ve Güvenli Gelecek" projesinin bilgilendirme önleme faaliyetleri kapsamında kentte çalışma yapıldı.

Polis-halk iletişiminin güçlendirilerek teröre karşı ortak tavır sergilenmesinin sağlanması ve duyarlılığın arttırılmasını amaçlayan ekipler, terör örgütlerinin faaliyetleri, eleman kazanma yöntemleri, milli birlik ve beraberliğin pekiştirilmesi, radikalleşmenin ve şiddete varan aşırılıkların engellenmesi için öğrencilere bilgi verdi.

2024-2025 eğitim öğretim yılında, merkez ve ilçelerdeki 27 lisede 3 bin 241 öğrenciye, Kırşehir ?Ahi Evran Üniversitesine bağlı fakülte ve yüksekokullarda ise 1200 öğrenci olmak üzere toplam 4 bin 441 öğrenciye çeşitli konferans ve toplantılarda bilgi verildi.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel
Ferdi Kadıoğlu baba oluyor: İşte bebeğin cinsiyeti

Ferdi baba oluyor: İşte bebeğin cinsiyeti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adıyaman'da katliam gibi kaza: 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı

Katliam gibi kaza! Kafa kafaya çarpıştılar
Uçakta valizi kaybolan Alya, sahneye bornozla çıktı

Uçakta valizi kaybolan ünlü şarkıcı sahneye bornozla çıktı
Galatasaray, Sara'nın bonservisini belirledi! Satılırsa Türkiye'de rekor olacak

Sara'nın bonservisi belli oldu! Satılırsa Türkiye'de rekor olacak
Yıldız futbolcuyla konuşan Jose Mourinho tek cümlesiyle ikna etti

Yıldız futbolcuyla görüntülü konuşup tek cümlesiyle ikna etti
Görüntü Çin ya da Hindistan'dan değil Türkiye'den

Görüntü Çin ya da Hindistan'dan değil Türkiye'den
Kapıyı açan gelin adayı, gördüğü manzara karşısında şoke oldu

Kapıyı açan gelin adayı, gördüğü manzara karşısında şoke oldu
Kendisini yakalayan market çalışanını tekme tokat dövdü

Market çalışanını tekme tokat dövdü, kimse bir şey yapamadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.