Kırşehir'de gençler için "Gençliğe Değer" kampı düzenlendi

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yürütülen 'Gençliğe Değer' projesi, Kırşehir'de düzenlenen 3 günlük kamp ile tamamlandı. Gençlerin milli ve manevi değerlerine bağlı yetişmesine katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte, öğrenciler tatillerini öğrenerek ve eğlenerek geçirdi.

Diyanet İşleri Başkanlığınca ülke genelinde sürdürülen "Gençliğe Değer" projesi Kırşehir'de de gerçekleştirildi.

İl Müftülüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kırşehir Bölge Yatılı Kur'an Kursu'nda düzenlenen kamp, 3 günlük yoğun programla tamamlandı.

Gençlerin milli ve manevi değerlerine bağlı, medeniyet perspektifine sahip bir şekilde yetişmelerine katkı sunmak amacıyla gerçekleştirilen kampta, öğrenciler yarıyıl tatilini akranlarıyla birlikte hem öğrenerek hem de eğlenerek değerlendirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Müftüsü Mustafa Tekin, kampın gençlerin manevi ve sosyal gelişimlerine katkı sağladığını ifade etti.

İl Müftü Yardımcısı Eyyup Aydın ise değerleriyle barışık, ahlaklı ve sorumluluk sahibi bir gençliğin, güçlü bir geleceğin teminatı olduğunu belirterek, programda emeği geçenlere teşekkür etti.

Öğrenciler de kendilerine sunulan imkan ve destekler için din görevlileri ile kamp koordinatörlerine teşekkürlerini iletti.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel
