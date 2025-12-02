Kırşehir'de Gazze Yararı İçin 'Hayır Çarşısı' Açıldı

Kırşehir Müftülüğü ile Türkiye Diyanet Vakfı Kırşehir Şubesi işbirliğinde Gazze yararına "Gazze'ye Umut Ol" sloganıyla "Hayır Çarşısı" açıldı.

Cacabey Meydanı'nda Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duanın ardından açılan çarşıda, el emeği ile hazırlanan pasta, tatlı ve çeşitli takı ürünlerinin yanı sıra çadırlarda yapılan çörekler de Gazze yararına satışa sunuldu.

Kırşehir İl Müftüsü Mustafa Tekin, gazetecilere, "Gazze'ye Umut Ol" sloganıyla "Hayır Çarşısı'nı" hazırladıklarını söyledi.

Kadınların evlerinde hazırladıkları ürünleri, meydanda kurulan çadırlara getirerek destek amacıyla sattığını dile getiren Tekin, "Barış, kardeşlik, birlik, yardımlaşma adına yapılan her şeyin sonunda muhakkak fetih vardır. Allah'ım bunu kabul eylesin, devamlı milletimize hayırda birleşmeyi nasip eylesin. Hepimiz eşimizle dostumuzla gelelim ve 'Gazze' diyelim. Burada olanlardan Allah razı olsun." dedi.

Tekin, Kırşehirlileri 3 gün süreyle açık kalacak "Hayır Çarşısı"na destek olmaya davet etti.