Haberler

Kırşehir'de Gazze Yararı İçin 'Hayır Çarşısı' Açıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırşehir Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı'nın ortaklaşa düzenlediği 'Gazze'ye Umut Ol' etkinliği kapsamında Hayır Çarşısı açıldı. El emeği ürünler ve yiyeceklerin satıldığı çarşı, Gazze'ye destek olmak amacıyla kuruldu.

Kırşehir Müftülüğü ile Türkiye Diyanet Vakfı Kırşehir Şubesi işbirliğinde Gazze yararına "Gazze'ye Umut Ol" sloganıyla "Hayır Çarşısı" açıldı.

Cacabey Meydanı'nda Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duanın ardından açılan çarşıda, el emeği ile hazırlanan pasta, tatlı ve çeşitli takı ürünlerinin yanı sıra çadırlarda yapılan çörekler de Gazze yararına satışa sunuldu.

Kırşehir İl Müftüsü Mustafa Tekin, gazetecilere, "Gazze'ye Umut Ol" sloganıyla "Hayır Çarşısı'nı" hazırladıklarını söyledi.

Kadınların evlerinde hazırladıkları ürünleri, meydanda kurulan çadırlara getirerek destek amacıyla sattığını dile getiren Tekin, "Barış, kardeşlik, birlik, yardımlaşma adına yapılan her şeyin sonunda muhakkak fetih vardır. Allah'ım bunu kabul eylesin, devamlı milletimize hayırda birleşmeyi nasip eylesin. Hepimiz eşimizle dostumuzla gelelim ve 'Gazze' diyelim. Burada olanlardan Allah razı olsun." dedi.

Tekin, Kırşehirlileri 3 gün süreyle açık kalacak "Hayır Çarşısı"na destek olmaya davet etti.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan hakim ve savcıların gözünün içine bakarak söyledi: Adaletin yokluğu toplum hayatı için felakettir

Erdoğan hakim ve savcıların gözünün içine bakarak söyledi: Felakettir
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Önce ceza yazdılar, şehit babası olduğunu öğrenince kendi ceplerinden ödediler

Önce ceza kestiler, kimliğini öğrenince parayı ceplerinden ödediler
Kız yurdunda çekildiği söylenen görüntüler vahim

Kız yurdunda çekildiği söylenen görüntüler vahim
Papa İznik'te dengeleri değiştirdi! Konut fiyatları aldı başını gidiyor

İznik'te dengeleri değiştirdi! Fiyatlar aldı başını gidiyor
Soruyu duyan Sinan Burhan canlı yayında çileden çıktı: 66 ilde don oldu, hükümet klima mı taksın

Soruyu duyan Sinan Burhan çileden çıktı: Hükümet klima mı taksın?
Önce ceza yazdılar, şehit babası olduğunu öğrenince kendi ceplerinden ödediler

Önce ceza kestiler, kimliğini öğrenince parayı ceplerinden ödediler
Derbi sonrası men kararı

Derbi sonrası men kararı
Galatasaray Yasin Kol için harekete geçti

Galatasaray Yasin Kol için harekete geçti
'Faladdin'in sahibi hakkında ara karar! Kendini bu sözlerle savundu

'Faladdin'in sahibi hakkında ara karar! Kendini bu sözlerle savundu
Bursa'da çalınan Tiny House, jandarma tarafından bulundu

Pes dedirten hırsızlık! Milyonluk Tıny House'u çaldılar
Toplu taşımada taciz skandalı: Genç kız kendisine yapılanlara dayanamadı

Toplu taşımada taciz: Genç kız kendisine yapılanlara dayanamadı
Bilet fiyatları artarken, karnabahar dibi gördü!

Bilet fiyatları artarken, karnabahar dibi gördü!
Şener Üşümezsoy ilk kez açıkladı: Acun'un 500 bin dolarlık teklifini reddettim

Yıllar sonra gelen Acun itirafı: Bana yüz binlerce dolar teklif etti
Eski milli futbolcu Gökhan Gönül derbi sonrası havalimanında gözaltına alındı

Gökhan Gönül bakın nerede gözaltına alındı! Derbi sonrası büyük şok
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.