Kırşehir'de Galericilik Kılıfıyla Dolandırıcılık Operasyonu: 9 Gözaltı

Kırşehir'de düzenlenen operasyonda "galericilik faaliyeti" adı altında yağma, tefecilik ve dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 9 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, yağma, tefecilik ve nitelikli dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen zanlılara yönelik 3 ay önce teknik ve fiziki takip başlattı.

Belirlenen 15 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda M.T, O.T, R.A, B.A, H.E, N.K, S.B, C.S. ve Ö.Ö. gözaltına alındı.

Aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 221 tabanca fişeği, 2 şarjör, 6 milyon lira değerinde 15 senet ve senet fotokopisi, 158 araç satış sözleşmesi, alacak verecek yazılı not defteri ve 14 cep telefonu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Kırşehir Adliyesi'ne sevk edildi.

Zanlıların, "galericilik faaliyeti" adı altında tefecilik yaptıkları, organize hareket ederek fahiş fiyatlarla vadeli araç alım satım işlemlerinde bedelinin çok üzerinde senetler imzalattıkları, ödeme sorunu yaşadıklarında baskı, darp ve tehditle senetleri bu kişilerden tahsil ettikleri, araçlarını gasbettikleri ve bu yolla haksız kazanç sağladıkları belirtildi.