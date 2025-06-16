Kırşehir'de Galericilik Faalyetiyle Yağma ve Dolandırıcılık Yapan 9 Zanlı Tutuklandı

Kırşehir'de Galericilik Faalyetiyle Yağma ve Dolandırıcılık Yapan 9 Zanlı Tutuklandı
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Kırşehir'de, galericilik adı altında yapılan yağma, tefecilik ve dolandırıcılık iddialarıyla gözaltına alınan 9 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Operasyon sırasında birçok delil ve silah ele geçirildi.

Kırşehir'de "galericilik faaliyeti" adı altında yağma, tefecilik ve dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 9 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, yağma, tefecilik ve nitelikli dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen zanlılara yönelik 3 ay önce teknik ve fiziki takip başlattı.

Belirlenen 15 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda M.T, O.T, R.A, B.A, H.E, N.K, S.B, C.S. ve Ö.Ö. gözaltına alındı.

Aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 221 tabanca fişeği, 2 şarjör, 6 milyon lira değerinde 15 senet ve senet fotokopisi, 158 araç satış sözleşmesi, alacak verecek yazılı not defteri ve 14 cep telefonu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri ardından Kırşehir Adliyesi'ne sevk edilen 9 zanlı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Zanlıların, "galericilik faaliyeti" adı altında tefecilik yaptıkları, organize hareket ederek fahiş fiyatlarla vadeli araç alım satım işlemlerinde bedelinin çok üzerinde senetler imzalattıkları, ödeme sorunu yaşadıklarında baskı, darp ve tehditle senetleri bu kişilerden tahsil ettikleri, araçlarını gasbettikleri ve bu yolla haksız kazanç sağladıkları belirtildi.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel
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