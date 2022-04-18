Kırşehir'de fırtınadan çatısı uçan mandırada hasar oluştu - Haberler

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Kırşehir'de fırtınadan çatısı uçan mandırada hasar oluştu

AA - Abdullah Yıldız - Güncel
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Kırşehir'de fırtınadan çatısı uçan mandırada hasar oluştu

Kırşehir'de, fırtına nedeniyle çatısı uçan mandırada hasar meydana geldi.

Kırşehir'de, fırtına nedeniyle çatısı uçan mandırada hasar meydana geldi.

Sabah saatlerinden itibaren başlayan rüzgar, öğleden sonra zaman zaman fırtınaya dönüştü.

Merkeze bağlı Tepesidelik köyünde fırtına nedeniyle besicilik yapılan bir mandıranın çatısı uçtu.

İl Tarım ve Orman Müdürü Duran Seçen, mandıraya giderek hasar tespit çalışmasına katıldı.

Kent merkezinde de çatılarda meydana gelen olumsuzluklar nedeniyle Kırşehir İtfaiye Müdürlüğüne ihbarda bulunuldu.

İtfaiye ekipleri, çatılardaki olumsuzlukları gidermek için açtığı itfaiye merdiveninde rüzgar nedeniyle zor anlar yaşadı.

AA / Abdullah Yıldız - Güncel

Kırşehir, İtfaiye, Fırtına, Güncel, Haberler

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