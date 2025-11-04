Kırşehir'de Firari Hükümlü Yakalandı

Kırşehir'de jandarma ekiplerinin yol uygulamasında, hakkında 7 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi ve Mucur İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kırşehir-Kayseri kara yolu üzerinde uygulama yaptı.

Durdurulan otomobilde bir yolcunun hareketlerinden şüphelenen ekipler, yaptıkları kimlik sorgusunda, bu kişinin "silahla tehdit" ve "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçlarından toplam 7 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.Ç. olduğunu belirledi.

Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.