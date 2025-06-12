Kırşehir'de Firari Hükümlü Yakalandı

Kırşehir'de hakkında 23 ayrı suçtan kaydı ve kesinleşmiş 16 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, hakkında kesinleşmiş 16 yıl hapis cezası bulunan Ş.E'yi (27) kent merkezinde gizlendiği ikamette yakaladı.

Hırsızlık, uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin de aralarında bulunduğu 23 ayrı suçtan kaydı olduğu tespit edilen hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edilecek.