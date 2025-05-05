Kırşehir'de Firari Hapis Cezalı Yakalandı
Kırşehir'de jandarma ekipleri, 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari I.T'yi yakaladı. Uyuşturucu madde ticareti suçundan aranan hükümlü, cezaevine teslim edildi.
Kırşehir'de hakkında 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari, jandarma ekiplerince yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte aranan kişilere yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, "uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan I.T'yi operasyonla yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel