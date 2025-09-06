Kırşehir'de Filistin'e Destek İçin Basın Açıklaması

Kırşehir'de, Filistin'e ve Küresel Sumud Filosu'na destek için basın açıklaması yapıldı.

Kırşehir Kudüs Platformu öncülüğünde, sivil toplum kuruluşu üyeleri ve çok sayıda vatandaş Cacabey Meydanı'nda toplandı.

Türk ve Filistin bayrakları ile afişler taşıyan katılımcılar, sloganlar attı.

Genç İHH Kırşehir Teşkilat Başkanı Tahir Ersoy, grup adına yaptığı açıklamada, Gazze'deki soykırımın dünyanın gözü önünde yapıldığını, sivil halka yönelik ablukanın ağırlaştırıldığını söyledi.

En önemli adımın "Gazze'ye insani koridor" olduğunu ve herkesin buna destek vermesi gerektiğini belirten Ersoy, "Gazze'deki ablukanın kalkması için acil çalışma yapılmalıdır. 44 ülkenin katılımının olduğu Küresel Sumud Filosu, Türkiye'nin öncülük ettiği bir konsorsiyum ve BM nezaretinde Gazze'ye ulaştırılmalıdır. Acil insani yardım karadan ve havadan da götürülmelidir. Filistin topraklarında soykırım ve sömürge suçlarını işleyenlerin mahkemeler önünde hesap vermeleri temin edilmelidir." dedi.

Ersoy, İsrail'in sadece Filistinliler için değil, insanlık için tehdit oluşturduğunu, en kısa sürede çözüm üretilmesi gerektiğini ifade etti.

Program, dua edilmesinin ardından sona erdi.