Kırşehir'de Evde Beslenmesi Yasak 5 Angut Ele Geçirildi
Kırşehir'de yapılan bir operasyonda, evde beslenmesi yasak olan 5 anguta el konuldu. İkamet sahibi hakkında idari işlem başlatıldı ve kuşlar ilgili kuruma teslim edildi.
Kırşehir'de bir evde beslenen 5 anguta el konuldu.
İl Emniyet Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği (HAYDİ) ekipleri, ihbar üzerine kent merkezi Bağbaşı Mahallesi'nde müstakil evde arama yaptı.
Evde beslenmesi yasak olan 5 anguta el konuldu, ikamet sahibi Ö.Ç. hakkında idari işlem başlatıldı.
Kuşlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Kırşehir Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.