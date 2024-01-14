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Kırşehir'de esnafa yeni fiyat listesi uyarısı

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Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ESOB) ile Ticaret ve Sanayi Odası, esnafa yeni fiyat listesi uygulaması konusunda uyarıda bulundu. Yeme içme hizmeti sunulan iş yerlerinde tarife ve fiyat listelerinin tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilecek ve okunabilecek yerlere konulması gerektiği belirtildi.

Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ESOB) ile Ticaret ve Sanayi Odası, esnafa yeni fiyat listesi uygulaması konusunda uyarıda bulundu.

Kırşehir ESOB'dan yapılan yazılı açıklamada, yürürlüğe giren yeni düzenleme hatırlatılarak, yeme içme hizmeti sunulan iş yerlerinde tarife ve fiyat listelerinin tüketiciler tarafından kolaylıkla görebilecek ve okuyabilecek yerlere konulması gerektiği belirtildi.

Kırşehir TSO'dan yapılan açıklamada ise tarife ve fiyat listelerine ilişkin belge, levha, pano ve benzerleri şekilde oluşturulabileceği aktarıldı.

Açıklamada, "Kafe, restoran ve lokanta sahibi işletme sahiplerinin kapı girişi ve ödeme noktalarına okunabilir fiyat listesi koymaları gerekmektedir. Değerli üyelerimiz, cezai duruma düşmemek adına kurallara uymanız önemle rica olunur." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA / Güncel

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