Kırşehir'de Eş Zamanlı Denetimlerde 18 Düzensiz Göçmen Yakalandı

KIRŞEHİR'DE polis ekiplerinin düzenlediği eş zamanlı denetimlerde, 18 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü koordinesinde, 16 ekip ve 42 personelin katılımıyla kent genelinde uygulama yapıldı. Denetimlerde 549 Türk vatandaşı ile birlikte, 20 Afganistan, 15 Suriye, 16 Irak, 2 Pakistan ve 5 farklı ülke uyruklu olmak üzere toplam 607 kişi kontrol edildi. Uygulamalarda ayrıca 21 kahvehane, 7 metruk bina, 18 park ve bahçe ile 143 araç incelendi. Yapılan kontrollerde 4 kişinin vize ihlali yaptığı, 14 kişinin ise yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yaptığı tespit edildi. Toplam 18 düzensiz göçmen, gözaltına alındı. Göçmenler, emniyetteki işlemlerinin ardından Kırşehir Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edilerek sınır dışı edildi.

Haber-Kamera: KIRŞEHİR,