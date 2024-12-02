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Kırşehir'de Engellilerle Polis Bir Araya Geldi

Kırşehir'de Engellilerle Polis Bir Araya Geldi
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Kırşehir'de 'Biliyorum Güvendeyim Projesi' kapsamında polis ekipleri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla engelli vatandaşlarla bir araya geldi. Etkinlikte canlı müzik eşliğinde eğlencenin yanı sıra engellilere polislerin görevleri ve projeleri hakkında bilgi verildi.

Kırşehir'de polis ekipleri, kentteki engellilerle buluştu.

İl Emniyet müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, "Biliyorum Güvendeyim Projesi" kapsamında farklı şubelerdeki polisler engelli vatandaşlarla bir araya geldi.

Engelsiz Yaşam Merkezi'nde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla gerçekleştirilen etkinlikte, 42 engelli ve ailesi canlı müzik eşliğinde eğlendi.

Günün anısına polisler tarafından hazırlanan pasta, engeliler tarafından kesildi.

Polisler, programda engellilere görevleri, faaliyetleri ve projeleri hakkında bilgi verdi.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel
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