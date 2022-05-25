Kırşehir'de engellilere 82 akülü, 65 tekerlekli sandalye dağıtıldı - Haberler

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Kırşehir'de engellilere 82 akülü, 65 tekerlekli sandalye dağıtıldı

AA - Abdullah Yıldız - Güncel
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Kırşehir'de engellilere 82 akülü, 65 tekerlekli sandalye dağıtıldı

Kırşehir Ülkü Ocaklarının başlattığı "Kırşehir'de Engelleri Kaldırıyoruz Projesi" kapsamında ihtiyaç sahibi engellilere 82 akülü, 65 tekerlekli sandalye dağıtıldı.

Kırşehir Ülkü Ocaklarının başlattığı " Kırşehir'de Engelleri Kaldırıyoruz Projesi" kapsamında ihtiyaç sahibi engellilere 82 akülü, 65 tekerlekli sandalye dağıtıldı.

Cacabey Meydanı'ndaki dağıtım töreninde konuşan Kırşehir Ülkü Ocakları Başkanı Nurullah Yağmur, Pençe-Kilit Operasyonu'ndaki şehitler nedeniyle töreni iptal etmeyi düşündüklerini ancak ihtiyaç sahiplerinin mağdur olmaması için programı ertelemediklerini söyledi.

Yağmur, 82 akülü, 65 tekerlekli sandalye dağıtımına Hollanda- Türk Federasyonuna bağlı Türk İslam Kültür Vakfı Lahey Şubesi'nin destek sağladığını ifade etti.

Türk-İslam Kültür Vakfı Lahey Şube Başkanı Tahsin Çetinkaya da daha önce farklı illerde benzer programlar yaptıklarını, dağıtılan akülü ve tekerlekli sandalyelerle engellilerin ihtiyacını gidermekten dolayı mutlu olduklarını anlattı.

Konuşmaların ardından akülü ve tekerlekli sandalyeler dağıtıldı.

AA / Abdullah Yıldız - Güncel

Ülkü Ocakları, Kırşehir, İslam, Türk, Güncel, Haberler

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