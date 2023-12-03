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Kırşehir'de Engelliler Günü Etkinlikleri Düzenlendi

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Kırşehir'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi. Engellilerin hazırladığı programda halk oyunları gösterisi ve türküler seslendirildi. Vali Yardımcısı ve AK Parti İl Başkanı da etkinliklere katıldı.

Kırşehir'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Kırşehir Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nde program düzenlendi.

Engellilerin hazırlayıp sunduğu programda, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Engellilerin halk oyunları gösterisi ve çeşitli türküleri seslendirdiği programa, Vali Yardımcısı Alper Balcı ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Murat Konan da katıldı.

Ak Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal da kent merkezinde bir kafeteryada engelli bireyler ve aileleriyle buluştu.

Burada konuşan Ünsal, Türkiye Yüzyılı'nda eğitimden sağlığa, sosyal yardımdan istihdama ve her alanda engelli vatandaşlarla birlikte olmayı sürdüreceklerini ifade ederek, engellilerin gününü kutladı.

Kaynak: AA / Güncel

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