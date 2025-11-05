Haberler

Kırşehir'de Emniyet Teşkilatı Esnafla Buluştu

Kırşehir'de Emniyet Teşkilatı Esnafla Buluştu
Güncelleme:
Kırşehir'de düzenlenen toplantıda, il emniyet müdürü Mesut Görücü esnafların sorunlarını dinleyerek güvenlik önlemleri hakkında bilgi verdi. Esnaflar yaşadıkları sorunları aktararak talepleri ilettiler.

Kırşehir'de emniyet teşkilatı üyeleri, kent merkezinde esnaf ile bir araya geldi.

Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin yazılı açıklamasına göre, Saatçiler ve Sarraflar Odası tarafından 2. Çarşı'da esnaf toplantısı düzenledi.

Toplantıya katılan Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bahamettin Öztürk ve Kırşehir İl Emniyet Müdürü Mesut Görücü, esnafların talep ve görüşlerini dinledi.

Oda başkanları ve İl Emniyet Müdürlüğünden birim amirlerinin de hazır bulunduğu toplantıda, esnaflar yaşadıkları ve karşılaştıkları sorunları aktardı.

Görücü, kendilerine ulaştırılan talepleri değerlendirerek, gerekli adımları atacaklarını, güvenli bir şehir için emniyet birimlerinin çalışmalarının aralıksız devam edeceğini söyledi.

Öztürk ise katılımları ve destekleri için emniyet teşkilatına teşekkür etti.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel
Haberler.com
