Kırşehir'de Emniyet Kemeri Kullanımının Önemi Simülasyonla Gösterildi

Kırşehir'de simülasyon aracına binen vatandaşlar, olası trafik kazalarında emniyet kemeri kullanımının önemi deneyimledi.

İl Emniyet Müdürlüğünce trafik güvenliğine dikkati çekmek ve emniyet kemeri kullanım alışkanlığını artırmak amacıyla Cacabey Meydanı'nda konuşlandırılan tırı ziyaret eden vatandaşlar, simülasyon aracına da bindi.

Emniyet kemerinin hayat kurtardığı, simülasyon aracıyla uygulamalı olarak gösterildi.

Polisler, trafik kuralları ve işaretlerine uyulması konusunda bilgi verdikleri vatandaşlara broşür de dağıttı.