Kırşehir'de Emniyet Kemeri Kullanımının Önemi Simülasyonla Gösterildi

Kırşehir'de Emniyet Kemeri Kullanımının Önemi Simülasyonla Gösterildi
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Kırşehir'de, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte, vatandaşlar emniyet kemeri simülasyon aracına binerek olası trafik kazalarında kemer kullanımının önemini deneyimledi.

Kırşehir'de, simülasyon aracına binen vatandaşlar, olası trafik kazalarında emniyet kemeri kullanımının önemini deneyimledi.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından trafik güvenliğine dikkati çekmek ve emniyet kemeri kullanım alışkanlığını artırmak amacıyla Cacabey Meydanı'nda konuşlandırılan tırı ziyaret eden vatandaşlar, emniyet kemeri simülasyon aracına bindi.

Vatandaşlar, simülasyon aracında, trafik kazalarında emniyet kemerinin önemi ile aracın devrilmesi durumundaki senaryoyu deneyimledi.

Polisler, emniyet kemeri başta olmak üzere trafik kuralları ve trafik işaretlerine uyulması konusunda bilgi verdikleri vatandaşlara broşür de dağıttı.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel
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