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Kırşehir'de Ehliyet Sınavında Kopya Düzenekleriyle Yakalandı

Kırşehir'de Ehliyet Sınavında Kopya Düzenekleriyle Yakalandı
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Kırşehir'de bir kişi, ehliyet sınavına kopya düzenekleriyle girmeye çalışırken yakalandı. Üzerinde mobil wi-fi, casus kulaklık ve düğme şeklinde kamera bulunan H.B. hakkında adli işlem başlatıldı.

Kırşehir'de bir kişi, ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle girmek isterken suçüstü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, motorlu taşıtlar sürücü belgesi e-sınav merkezinde sınava girecek H.B'nin üzerinde kopya düzeneği bulunduğunu fark etti.

Gözaltına alınan şüphelinin üzerinde, internete bağlantı sağlanan mobil wi-fi cihazı, casus kulaklık, düğme şeklinde kamera, içerisine sim kart entegre edilmiş kredi kartı görünümlü kartlık ele geçirildi.

H.B. hakkında "Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanun'a muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel
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