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Kırşehir'de E-Sınavda Kopya Düzeniğiyle Yakalanma Olayı

Kırşehir'de E-Sınavda Kopya Düzeniğiyle Yakalanma Olayı
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Kırşehir'de motorlu taşıt sürücü kursiyerinin e-sınavda kopya düzeneğiyle girmeye çalışması sonucu polis ekipleri tarafından yakalandığı bildirildi. Şüphelinin üzerinde bulunan yasadışı cihazlar ele geçirildi.

KIRŞEHİR'de Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri (MTSK) e-sınavına kopya düzeneğiyle girmeye çalışan H.B., polis ekipleri tarafından yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sürücü belgesi sınavlarında usulsüzlük yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Durumundan şüphelenilen H.B'nin sınava gireceği sırada, üst araması yapıldı. Aramalarda internet bağlantılı mobil WiFi cihazı, casus kulaklık, düğme şeklinde gizli kamera ve SİM kart entegre edilmiş kredi kartı görünümünde bir kartlık ele geçirildi. H.B. hakkında, 'Ölçme, seçme ve yerleştirme merkezi hizmetleri hakkında kanun' kapsamında işlem başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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