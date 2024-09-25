Üye Girişi
Haberler

Kırşehir'de Düzensiz Göçmen Operasyonu: 15 Göçmen Yakalandı

Kırşehir'de Düzensiz Göçmen Operasyonu: 15 Göçmen Yakalandı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırşehir'de yapılan operasyonda 3 hafif ticari araçta yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 15 Afgan düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı, 3'ü tutuklandı.

Kırşehir'de 15 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Kırşehir-Kırıkkale kara yolunda peş peşe giden 3 hafif ticari aracı Ortaköy yol kavşağında durdurdu.

Araçlarda, Ankara'ya götürüldükleri öğrenilen ve yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen Afganistan uyruklu 15 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla Ö.T.G, M.K, C.K. ve H.U.Ö. gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.K, C.K. ve Ö.T.G çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, H.U.Ö. adli kontrolle serbest bırakıldı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Kayseri Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Olayda kullanılan 3 hafif ticari araç ise "amaç dışı kullanım" gerekçesiyle idari işlem yapılarak yediemin otoparkına çekildi.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel

Yerel Haberler Kaçakçılık Politika Güvenlik 3-sayfa Güncel Göçmen Hukuk

Şeyda Yılmaz'ı şehit eden katilden pes dedirten savunma: Tutuksuz yargılanmama karar verilsin

Şeyda Yılmaz'ı şehit eden katilden pes dedirten savunma

 Bitlis'te 4.5 büyüklüğünde deprem

"Dinamit fıçılarının üzerinde oturuyorlar" dediği il fena sallandı

 İzmir'de alt geçit faciası! 3 kişinin hayatını kaybettiği kaza anı kamerada

Kentin ortasında alt geçit faciası! 3 kişinin hayatını kaybettiği anlar kamerada
Lübnan ateş altında! İsrail, kapsamlı hava saldırısına başladı

Lübnan ateş altında! İsrail, kapsamlı hava saldırısına başladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ekim ayı güneş tutulması ne zaman 2024? Halkalı güneş tutulması Türkiye'den görülecek mi? PS5 Pro ne zaman çıkacak? PlayStation 5 Pro ne zaman gelecek? Tosuncuk olayı nedir? Tosuncuk (Mehmet Aydın) kimdir, suçu ne? İzmir'de kaza anı! İzmir'deki kaza nasıl oldu? Yaralı veya ölü var mı? Mehmet Aydın (Tosuncuk) kaç yıl ceza aldı? Tosuncuk davasında son durum nedir? LOL yeni sezon ne zaman? 2024 League of Legends (LOL) yeni sezon tarihi belli oldu mu? Altın yükselecek mi? 25 Eylül Canlı Altın Kuru! Gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını ne kadar? Zuhal Topalla Yemekteyiz'de bugün kim yarışacak? 25 Eylül Yemekteyiz hangi kanalda, saat kaçta? SON DAKİKA: İzmir'de ne oldu? Adil Yıldırım kimdir? Adil Yıldırım kaç yaşında, nereli? TÜİK ENFLASYON RAKAMI EYLÜL 2024 | Enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });